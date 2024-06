"Un tramonto in musica". Musart Festival in piazza Duomo. Il piano di Galati regala emozioni

Una suggestione unica, al tramonto. Concerto nel cortile di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati con Musart Festival Firenze al via in piazza del Duomo, sulle note del pianista Alessandro Galati Ingresso libero fino a esaurimento posti, consigliata la prenotazione.

Martedì 2 luglio alle 20,30 "Un tramonto in musica" nel meraviglioso cortile di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo a Firenze. Così partono con il concerto del pianista Alessandro Galati gli eventi del Musart Festival, un mese ricco di musica, mostre, cinema e tante altre iniziative a Firenze e dintorni.

Pianista di fama internazionale, Alessandro Galati è apprezzato per il suo approccio originale allo strumento, una sintesi di swing e lirismo. Ha collaborato con David Murray, Lee Konitz, Peter Erskine, Enrico Rava e altre eccellenze del jazz e non solo. "Nearness" è il titolo del live che proporrà nel cortile di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati: un viaggio interiore che ha come elemento centrale la melodia, unita a elementi provenienti dai numerosi nei tour in giro per il mondo.

Sonorità orientali, sudamericane ed europee si avvicendano suggerendo all’ascoltatore un percorso introspettivo e multiculturale. Libere improvvisazioni, standard provenienti dalla tradizione jazzistica, canzoni italiane e composizioni originali si susseguono dando vita ad una performance creativa ed emozionante. Come detto la serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti, è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale www.musartfestival.it. Si accede da piazza del Duomo 10.

I concerti della rassegna "E adesso che tocca a me" di Musart Festival continuano mercoledì 3 luglio (ore 21–ingresso libero) alla Terrazza Dino Campana di Marradi: sul palco il contrabbassista Ares Tavolazzi, fondatore degli indimenticati Area, in duo con il chitarrista Giulio Stracciati. I suddetti concerti vanno ad aggiungersi agli attesi live al Parco Mediceo di Pratolino, main stage del Festival: Pink Floyd Legend e Orchestra della Toscana (17 luglio), Roberto Vecchioni (18 luglio), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio) CCCP (26 luglio).

Il programma completo sul sito ufficiale www.musartfestival.it Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e At–autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.