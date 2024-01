Un taxi rosa per ’scappare’ dai guai

Un sorta di numero d’emergenza per mettersi in salvo da situazioni pericolose o anche semplicemente per allontanarsi da contesti poco simpatici. Il servizio ‘Taxi rosa’ – attivo ormai da diversi anni – consente alle donne di avere la precedenza nelle ore notturne sulle altre chiamate in arrivo ai centralini delle due cooperative Cotafi e Socota.

I numeri da chiamare per ‘saltare la fila’ e mettersi al sicuro in un momento di difficoltà o anche soltanto di spavento sono 055.4378557 e 055.4361904.

Il servizio è attivo dalle 22 alle 4 del mattino e va ad aggiungersi alla tariffa scontata del 10% già prevista per le donne. E’ possibile anche prenotare la vettura con l’apposita app "Taxi Move" scaricabile sul proprio smartphone, inserendo nelle note la dicitura "donna sola".

Da ricordare che in contemporanea esiste anche

il servizio ‘Taxi disco’ consente invece a tre amici di pagare 6 euro a testa utilizzando lo stesso taxi per il tragitto da casa alla discoteca o dalla discoteca a casa nelle sere di giovedì, venerdì e sabato, dalle 22 alle 6 del mattino. I numeri da chiamare sono quelli ordinari 0554390 e 0554242.