Un salotto musicale in memoria di Mario Del Fante. Concerto lirico e intitolazione della sala eventi Un concerto dedicato alla memoria di Mario Del Fante, storico presidente della Pro Lastra, si terrà il 4 marzo a Lastra a Signa. L'evento includerà giovani cantanti lirici e l'intitolazione di una sala a Del Fante, con la partecipazione di autorità locali e amici. Ingresso libero per onorare l'uomo di cultura attivo in politica e volontariato.