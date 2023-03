Un sabato sera a teatro "tanto pe’ fa’ di’ bene"

Quando si parla di solidarietà, Giglio Amico risponde sempre presente. Nei suoi 27 anni di attività l’associazione ha distribuito in beneficenza oltre un milione di euro. Una cifra considerevole, anche in considerazione del fatto che si tratta di una realtà nata "quasi per caso", da un gruppo di amici, ex allievi del Nucleo addestramento giovani calciatori, una delle prime scuole calcio in Italia, creata negli anni Sessanta a Coverciano da Cinzio Scagliotti e Alberto Baccani. Ora Giglio Amico è pronto per "Fiorentinamente, tanto pe’ fa’ di’ bene", serata in programma al TeatroDante Carlo Monni il 22 marzo (ore 20,45) finalizzata alla raccolta fondi da devolvere interamente agli "ultimi". Sul palco vari artisti che avranno come fil rouge il "fiorentino" e si parlerà anche di aspetti meno conosciuti della città di Firenze. Comicità, musica... e altro, come l’affettuoso ricordo di Andrea Pazzagli, scomparso prematuramente, portiere di Milan e Bologna fra le altre, ma soprattutto cantautore stimato e premiato. A rendergli omaggio ci saranno anche ex viola come Antognoni, Pin, Merlo, Chiarugi e Borja Valero.