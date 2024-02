Un ringraziamento al giornalista Matteo Gucci che cambia lavoro

Per un quarto di secolo ha curato i rapporti tra il comune e le testate giornalistiche che hanno raccontato la storia contemporanea di questo comune con i loro lavori di cronaca. Da oggi il giornalista Matteo Gucci non sarà più nel suo ufficio al terzo piano, ma in un altro luogo di lavoro fuori comune con un contratto finalmente stabile dopo tanti anni. Da parte del nostro giornale un grande ringraziamento per aver per tanto agevolato il lavoro della redazione de La Nazione che con lui e con l’amministrazione si sono rapportati, e soprattutto per averlo fatto con lealtà e professionalità.