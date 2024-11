Firenze, 9 novembre 2024 – Un nuovo numero per il servizio Taxi Rosa, realizzato dal 4390 Taxi Firenze e dedicato a quelle donne che viaggiano da sole nelle ore notturne. Il numero nuovo da comporre è lo 055 439000: il numero è attivo dalle 22 alle 4, ogni giorno, ed è uno strumento utile appunto per la sicurezza delle donne. A darne notizia è direttamente il 4390 Taxi Firenze sui propri canali social. Si ricorda che si può utilizzare anche l'app, sempre realizzata dal 4390 Taxi Firenze, 'Taxi Move', per poter prenotare il servizio: tra le note è necessario specificare 'donna sola', in modo da poter attivare 'Taxi Rosa'.