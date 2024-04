Un nuovo nome tra i caduti della seconda guerra mondiale di Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze),19 aprile 2024 – Alla lapide dedicata ai caduti della Seconda Guerra Mondiale in piazza della Vittoria sulla scalinata del palazzo comunale, sarà aggiunto un nuovo nome: Giorgio Grassi, cittadino ripolese, caduto sul fronte russo il 19 dicembre 1942 a Kantanirowka nel corso di una grande battaglia con la 4°divisione corazzata sovietica. Il figlio Enzo ha fatto di tutto per far accertare formalmente le vicende relative alla morte del proprio padre e in occasione dell’anniversario ha provveduto al restauro conservativo del monumento per aggiungervi il suo nome. Un omaggio alla comunità di Bagno a Ripoli e alla sua memoria. L’inaugurazione della rinnovata lapide, sarà nella giornata del 25 aprile, insieme a numerose altre iniziative per la festa della liberazione, tra cui anche il ritorno di “Grassina Libera Tutti” alla Casa del Popolo della frazione. Dalle 16, merenda antifascista, gonfiabili per i più piccoli e all’interno della Casa del Popolo proiezioni e mostre fotografiche. Tre concerti rock in programma: “Ance”, “Raggio” e “Train de vie”. La giornata si aprirà dalle 8 con la deposizione delle corone ai cippi davanti al palazzo comunale, in piazza della Pace, all’Isis “Gobetti Volta”, alla scuola media “Granacci”, alla Porta della Memoria al giardino “Nano Campeggi” ai Ponti, alla chiesa di Quarto, a Candeli, per poi fare tappa in via Roma - Fratelli Manzi, al borro di san Giorgio, alla lapide dell’Armata britannica in via Roma, a Gamberaia, a Fontesanta, al Lonchio, a villa Valori. Cerimonie poi ad Antella con i giardini della Resistenza e la Casa del popolo di Balatro, Bubè in via Pian di Grassina, alla chiesa di San Martino, Castelruggero, Villa La Selva, al cimitero di Ponte a Ema. Alle 10 alla scuola Vittorino Da Feltre di Ponte a Ema avrà inizio una cerimonia coi rappresentanti delle istituzioni e i bambini. Al Crc di Antella alle 17 ci saranno i canti partigiani col coro “L’Altrocanto”. Alle 21 al circolo SMS di Bagno a Ripoli proiezione del film “L’Agnese va a morire” di Giuliano Montaldo, tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò.