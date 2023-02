Un fine settimana di grandi impegni

Seconda intensa giornata domenica prossima per monsignor Giovanni Paccosi, dopo essere stato ordinato vescovo dal cardinale Giuseppe Betori nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore lo scorso 5 febbraio. L’ormai ex parroco della comunità di Gesù Buon Pastore a Casellina farà il suo ingresso nella diocesi di San Miniato. Il programma dell’accoglienza è pronto da tempo: il nuovo vescovo arriverà in città alle 14,30 e la “porta d’ingresso” sarà la Casa Verde, presidio di riabilitazione della Fondazione Stella Maris. Poi alle 15 saluterà la comunità Nuovi Orizzonti e incontrerà i giovani nel convento di San Francesco. Da qui inizierà il cammino verso piazza del Popolo, dove alle 16 riceverà il saluto del sindaco di San Miniato Simone Giglioli a nome della cittadinanza; poi incontrerà le autorità civili e militari nella sala del consiglio comunale. Alle 17,30 la solenne celebrazione in cattedrale, a concelebrare con lui l’arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana, cardinale Giuseppe Betori.

“Venite et Videte“ è il motto episcopale del vescovo Paccosi, che ha scelto queste parole tratte dal Vangelo di Giovanni che descrivono in sintesi il metodo del Cristianesimo: essendosi Dio fatto uomo, l’esperienza della sua Presenza è un avvenimento che si può comunicare e incontrare. Aspetti molto presenti nell’azione pastorale di monsignor Giovanni, sia nella sua lunga militanza in Comunione e Liberazione, per la quale è responsabile del movimento in America Latina, e nei suoi quindici anni come sacerdote Fidei donum vissuti dal 2001 nella Diocesi di Carabayllo, nel distretto di Lima in Perù, dove ha avuto l’incarico di parroco di Santa María de la Reconciliación, di responsabile della pastorale universitaria nella Universidad Católica “Sedes Sapientiae” di Carabayllo, docente e coordinatore dell’Área de Antropologia y Teologia e responsabile della formazione del clero giovane.

Domani, invece, sarà una giornata importante anche per la Chiesa fiorentina, che chiama a raccolta dalle 15,30 alle 17,30 nella parrocchia di Santa Caterina a Coverciano gli animatori del Cammino sinodale. Sarà presente anche il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, a proposito auguri per i suoi 76 anni, per sostenere gli animatori e ripresentare i fondamenti del cammino da compiere insieme per la crescita di tutti.