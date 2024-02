Un concerto per gli alluvionati dell’ordine del Santo Sepolcro

Un concerto a sostegno delle opere del Patriarcato Latino in Terra Santa e della popolazione alluvionata di Campi Bisenzio.

A promuoverlo è l’Ordine del Santo Santo Sepolcro di Firenze, che da sempre sostiene le strutture e le attività dei cristiani in Palestina.

L’appuntamento è per il 24 febbraio alle 19 nella chiesa dei SS. Michele e Gaetano in piazza Antinori, col titolo“Vergine Madre figlia del tuo figlio, canti alla Vergine Regina di Palestina“.

Protagonisti l’Ensemble Vocum Concentus, col soprano Hollie Grey, il contralto Bettina Bianchini, il basso Tommaso Corvaja, direttore Amedeo Ara (nella foto). In programma Antonio Vivaldi con “Stabat Mater“ e “Salve Regina“, Francesco Gemignani op. 3. n. 1 per archi, e Marc-Antoine Charpentier con “Magnificat“. L’iniziativa ha il sostegno dei Lions Club Firenze Palazzo Vecchio e San Casciano Impruneta, la Fondazione La Pira, Fondazione ChiantiBanca. Fra i membri dell’Ordine del Sandro Sepolcro vi è anche don Marco Fagotti, parroco della chiesa di Santo Stefano a Campi Bisenzio. E considerata la tragedia dell’alluvione che ha colpito tutta la piana fiorentina, è stato deciso di destinare una parte dei fondi raccolti dal concerto anche alle popolazioni campigiane che hanno subito gravi danni.

L’Ordine del Santo Sepolcro nasce per volere di Goffredo di Buglione ai tempi della Prima Crociata. Oggi si pone il fine di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, "in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice ed in linea con gli insegnamenti della Chiesa, di sostenere anche economicamente le opere e le istituzioni culturali, caritative e sociali della stessa Chiesa Cattolica in Terra Santa e nel Patriarcato Latino di Gerusalemme".

Info: 335-6680929.

O.Mu.