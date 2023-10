Un cinema per le scuole con ‘Lanterne magiche’

Lanterne Magiche. E’ questo il titolo del programma di proiezioni che l’associazione culturale Gli Amici del Cabiria, in collaborazione con la Fondazione Sistema Toscana ha organizzato per i ragazzi delle scuole di Scandicci. Un appuntamento che permette agli insegnanti di scegliere i film all’interno della programmazione per meglio poter calibrare i contenuti alle specifiche delle classi. In tutto diciassette appuntamenti dal 5 dicembre al 26 marzo prossimo. Titoli che fanno riflettere, che raccontano storie nella Storia su temi che vanno dalla shoah alle migrazioni. Gli insegnanti potranno scegliere uno o più film e le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre l’1 novembre tramite email all’indirizzo: info@amicidelcabiria.it. Nella prenotazione dovrà essere indicato: nome dell’insegnante, scuola, classe, numero alunni. L’orario di inizio delle proiezioni potrà variare in base all’ordine di scuola e sarà indicato nel prospetto definitivo delle prenotazioni. Gli insegnanti che volessero organizzare visioni di altri film, anche più vecchi, possono contattare l’associazione, ma dovranno garantire una presenza minima di 150 alunni. Il costo per alunno è di 4 euro a proiezione. Agli alunni assenti alla proiezione saranno rimborsati 3 euro e 50.