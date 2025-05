Un cartone animato educativo per la Giornata mondiale dell'igiene delle mani

Firenze, 5 maggio 2025 - Lavarsi le mani per sconfiggere tante malattie pericolose: è il messaggio lanciato oggi al Meyer Health Campus di Firenze in occasione della Giornata internazionale dell'igiene delle mani promossa dall'Oms, con la presentazione del cartone animato 'Storia di Etciù', tratto dall'omonimo libro della vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, realizzato su testo di Donatella Lippi e curato dalla Compagnia delle Seggiole. Il cartone animato, volto a raccontare ai più piccoli come la ricerca scientifica, il progresso sociale e i sistemi di sanità pubblici, ma anche pratiche in apparenza banali come l'igiene personale, abbiano permesso nel tempo di sconfiggere malattie come la tubercolosi, il vaiolo, la poliomielite e il morbillo, è stato mostrato a bambine e bambini della classe V A della scuola primaria Villani di Firenze, che al termine della proiezione hanno eseguito il lavaggio delle mani con gel idroalcolico seguendo le indicazioni di un infermiere del Meyer. "I bambini erano molto attenti e interessati, siamo riusciti a incuriosirli", ha affermato Paolo Morello Marchese, direttore generale dell'Aou Meyer: "Sono felice che l'iniziativa sia stata organizzato qui al Meyer, che è un istituto di ricerca - ha aggiunto -, perché è la ricerca che ha permesso di capire che lavando le mani si ottengono risultati straordinari". Per Saccardi "queste buone pratiche si imparano da bambini: sembrano sciocchezze, ma poi sono fondamentali, come lo sono state nella modernizzazione della medicina lo sono anche nei comportamenti quotidiani, quindi è una buona idea per celebrare una giornata importante". Anche i bambini oggi ospiti dell'iniziativa "hanno vissuto sulla loro pelle l'esperienza del Covid - ha osservato Lippi -, e credo che abbiano potuto apprezzare i risultati di questa ricerca che parte dal basso, da un lavaggio delle mani adeguato".