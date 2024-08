Un burattino senza fili. Arriva lo Street Festival dedicato a Pinocchio

Tutto pronto o quasi per “Senza Fili - Pinocchio Street Festival “ che si svolgerà dal 23 al 25 agosto a Collodi. Questo festival è un contenitore di teatro, musica, circo, atteso da un pubblico vastissimo in tutta la Toscana e oltre. Anche perché è ad ingresso libero (un’offerta è gradita...). Le serate si svolgeranno nell’antico borgo di Collodi Castello, così come al Parco di Pinocchio e al Giardino Storico di Villa Garzoni. Presenza di rilievo della 9° edizione sarà il “cantastorie contemporaneo” David Riondino (nella foto) che aprirà il festival venerdì 23. Da domani, sul sito https://www.senza-fili.it/wpss/ saranno aperte le prenotazioni per gli eventi principali, oltre 50 fra i quali teatro, concerto jazz e anche un omaggio a Puccini. Quest’anno la scelta degli spettacoli è stata ispirata da un brano dell’opera di Carlo Lorenzini che vede Pinocchio, dopo tante avventure, tornare alla ricerca del padre, sulle ali di un colombo.