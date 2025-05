Un brand per dare slancio al turismo: "Dati in crescita, boom ad agosto"

Lastra a Signa punta sul turismo e lo fa lanciando il brand "Visit Lastra" sulle piattaforme Facebook e su Instagram. L’obiettivo è utilizzare queste pagine per promuovere eventi, iniziative, progetti e per valorizzare le bellezze, i monumenti, le testimonianze storiche ma anche gli angoli più nascosti del comune. Il tutto per scommettere su un settore che, negli ultimi tempi, ha trovato una nuova linfa. "Su Lastra a Signa possiamo contare su 113 strutture ricettive sul territorio – ha evidenziato l’assessore al marketing territoriale Mirio Bogani -. Nel 2024 abbiamo registrato da 3,5 giorni medi di permanenza in bassa stagione a 4,7 in alta stagione. Ad agosto 2024 si è toccato il massimo delle presenze con 6.900 turisti, fra italiani e stranieri. Si tratta di dati molto positivi in assoluto e oltretutto con un trend in leggero aumento rispetto all’anno precedente".

Le due pagine sono in fase di costruzione per quanto riguarda immagini e contenuti ma, nel frattempo, l’amministrazione comunale ha deciso di lanciare un contest per la creazione del logo di ’Visit Lastra’ che sarà utilizzato per il profilo account sulle due piattaforme. Per partecipare è necessario inviare il proprio progetto entro il 26 maggio 2025, all’indirizzo email [email protected] indicando nome, cognome, recapito telefonico e una breve descrizione del logo (massimo 500 caratteri), unito alla liberatoria per la privacy e l’utilizzo. "In un mondo in continua evoluzione, anche i canali di comunicazione devono necessariamente adattarsi alle mutazioni – ha evidenziato ancora Bogani -. Questo è il principale motivo della nascita delle due nuove piattaforme, che andranno così a ricoprire il ruolo di vetrina virtuale del paese. Ritengo importante coinvolgere i cittadini dando loro la possibilità di creare il logo che contraddistinguerà l’immagine dei nuovi profili social".

Il logo scelto sarà adottato come immagine ufficiale del profilo delle pagina Facebook e Instragram, mentre il vincitore sarà menzionato pubblicamente sui canali social e premiato con un attestato di riconoscimento.

Lisa Ciardi