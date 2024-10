“Un anno di Consiglio“. Report della legislatura dell’assemblea regionale

"Un anno difficile ma anche pieno di iniziative", è questo il bilancio dell’ultimo anno di legislatura del Consiglio regionale, secondo il presidente Antonio Mazzeo (nella foto), che stamattina ha presentato una pubblicazione con i risultati e i progetti avviati nel corso dell’anno. Accanto al presidente, l’Ufficio di presidenza del Consiglio con il vicepresidente Stefano Scaramelli e i consiglieri segretari Federica Fratoni e Francesco Gazzetti. Un anno dedicato a Massimiliano Pescini, recentemente scomparso, e che ha visto tante emergenze, dalle alluvioni alla strage di via Mariti a Firenze. Il Consiglio ha, quindi, investito 8,4 milioni di euro in quattro anni per dare risposte ai territori e ai giovani. "Abbiamo messo insieme memoria e futuro: dalla Festa della Toscana dedicata a Don Milani a Mattarella il 25 aprile a Civitella Val di Chiana; e poi i progetti ’Toscana 2050’ e ’Casa Toscana’ a San Francisco oltre ai premi di laurea ’David Sassoli’", ha detto Mazzeo.