Un albero simbolico a Scandicci contro le stragi dei migranti

Un albero per dire no alle stragi dei migranti da martedì alle 18,30 davanti agli archi colorati sotto al Palazzo Comunale di Scandicci l’inaugurazione del "Melograno di vita". Oltre al Comune di Scandicci, all’iniziativa aderiscono Libera Scandicci, Manitese, Comitato Antifascista di Scandicci, Anpi sezione Sergio Fallani di Scandicci, Camera del Lavoro di Scandicci e Circolo Arci Rita Adria di Vingone.

"In memoria della tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni", sarà scritto in un cartello sul "Melograno di vita". Scandicci è da sempre uno dei punti di riferimento per le attività di sensibilizzazione sociale. In questo caso si tratta di sostegno ai migranti.