Un albero ogni 100 bambini nati. Le nuove piantumazioni in città

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale degli alberi, ieri nell’area di verde pubblico di via Masaccio nel quartiere del Vingone sono stati piantati i quattro alberi per i bambini di Scandicci nati nel 2022. Le messe a dimora sono state effettuate dal personale dell’ufficio Verde pubblico del Comune di Scandicci. Le nuove piante nell’area a verde di via Boito sono un cipresso, un leccio, un olivo e due lagerstroemia indica, conosciuta come albero delle pannocchie colorate. A partire dal 2014 l’Amministrazione Comunale ogni anno pianta un albero per ogni cento bambini nati durante i 12 mesi precedenti. Alla messa a dimora dei tre nuovi alberi erano presenti alunni e insegnanti delle scuole del quartiere, l’assessore all’Ambiente e Verde pubblico Barbara Lombardini e una rappresentanza di carabinieri forestali che hanno aiutati i bimbi a piantare gli alberi. Secondo il piano arboreo del comune di Scandicci, nel 2022 sono stati piantati 225 nuovi alberi tra nuove messe a dimora e sostituzioni di piante decise a seguito delle verifiche puntuali sullo stato di salute del patrimonio arboreo pubblico (oltre 11 mila alberi nel territorio). In questi anni sono stati investite risorse sul miglioramento del verde pubblico. "Svolgiamo – ha detto l’assessore Lombardini – anche un lavoro di verifica puntuale della salute di tutto il patrimonio arboreo che ha oltre oltre 11 mila piante, per scongiurare la massimo rischi per la popolazione, e al tempo stesso aumentiamo di anno in anno il numero di alberature nel territorio".