Un Affrico d’Eccellenza. La prima volta di Villagatti

Dopo cinque giorni di lavoro nelle gambe, l’Affrico oggi si appresta ad iniziare la seconda settimana di allenamenti agli ordini del nuovo allenatore Marco Villagatti. In questa ripresa di attività fisica, nonostante le giornate di gran caldo, il gruppo sta rispondendo molto bene alle sollecitazioni dello staff tecnico, atteggiamento molto apprezzato dal tecnico Villagatti. Il gruppo di giocatori di qualità riconfermati dalla società della presidente Valeria Pisacchi, ha accolto con entusiasmo i nuovi che si sono integrati bene, facendo intuire che anche in questa prima stagione di Eccellenza 2024-25, l’Affrico può mostrare con grande orgoglio un buon biglietto da visita. Le prime uscite: con il Cubino (21 agosto) e successivamente con il Poggibonsi, match utili per presentarsi contro il Grassina per il 1° turno di Coppa Italia.

"Avendo mantenuto l’ossatura che ha consentito di vincere il campionato di Promozione – puntualizza l’allenatore dell’Affrico Marco Villagatti – con il precedente tecnico Tognozzi, permette di proseguire il percorso con quella stessa convinzione di poter riuscire a stare al passo delle big. Con pochi innesti giusti nei tre ruoli, la società ha rimodellato la rosa che a detta di molti ha delle qualità da grandi squadre, vedremo cosa risponderà il campo". A questa squadra è stato inserito più peso in attacco? "Gli inserimenti che sono stati tutti di spessore, specie in attacco con il centravanti Bianchi, l’Affrico avrà sicuramente più chance". Come giudica il girone B di Eccellenza? "Molto difficile, un campionato con diverse squadre fortissime come Scandicci, Signa e Mazzola che non abbiamo mai affrontato. Cercheremo di partire nel migliori dei modi per conquistare quei punti necessari per arrivare prima possibile alla salvezza".

I convocati dell’Affrico: Portieri: Burzagli, Virgili. Difensori: Amoddio, Benvenuti, Guarducci, Longo, Pecorai, Rayan, Stella, Vaccari. Centrocampisti: Banchelli, Bertelli, Gori, Nuti, Petrini, Puggelli, Riccioni, Rocchini, Sborgi, Tamburini. Attaccanti: Bianchi, Centrone, Di Gaudio, Mecocci, Montagni, Papini, Russo.

Giovanni Puleri