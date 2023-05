Ultravox Musica, cinema e sport Tempo di divertimento alle Cascine

Da maggio a settembre, una stagione intera di concerti, eventi e incontri all’interno del parco delle Cascine, nello spazio che ormai tutti i fiorentini conoscono come Ultravox. Musica e spettacoli, festival a tema, area sportiva, cinema e sport su grande schermo, incontri, animazione per bambini e molto altro, nel cuore del parco delle Cascine, a Firenze, per la stagione 2023.

Dopo le 100.000 presenze della scorsa estate, torna lo spazio estivo all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, un’area verde con due anime e proposte per tutti: il main stage dell’anfiteatro, dove sono in arrivo, tra gli altri, Kraftwerk, One Ok Rock, John Cale, Tinariwen, Incognito, Bresh e Carl Brave, e l’adiacente Prato delle Cornacchie, aperto tutti i giorni, per aperitivi e cocktail, per tenersi in forma al Decathlon Sport Village – la prima novità della stagione – per saltare divertendosi sul Big Air Bag o per godersi gli oltre cento spettacoli a ingresso libero che vedranno sul palco, tra gli altri, Cristiano Godano e Asso Stefano, Matti delle Giuncaie, Bobo Rondelli, Rino Gaetano Band, The Darts, sempre a ingresso libero.

Dopo una serie di rinvii a causa del maltempo, si parte martedì 23 maggio sulle note degli Zeppelin: da "Stairway To Heaven" a "Whole Lotta Love", da "Black Dog" a "Heartbreaker", pepite che tornano a splendere con i Norge, la più amata tribute band italiana di Plant e soci.

Mercoledì 24 invece tutti a tifare viola davanti al maxi-schermo di Ultravox, in occasione della finalissima di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter.

La lista di eventi ed iniziative è lunghissimo, e passa da festival culinari, come quello della bistecca, a rassegne musicali con artisti italiani e stranieri. Una delle novità maggiormente attese dai fiorentini, annunciata con l’arrivo della nuova stagione, è un parcheggio adiacente al prato delle Cornacchie, che rende l’accesso all’Ultravox molto più facile e sicuro. "Siamo felici di poter tornare con una stagione ricca – spiega Alessandro Bellucci, de Le Nozze di Figaro, tra gli organizzatori di Ultravox -. Abbiamo cercato di ampliare l’offerta, unendo concerti con musica per tutte le età, poesia, arte e buon cibo. Si tratta di tanti mesi che vedranno nello spazio Ultravox un punto di riferimento per tutta Firenze, visto che ci sarà sempre intrattenimento di alto livello, e sempre gratuito nella zona del prato".

Ia.na.