Ultravox, la febbre sale Ecco Emma Nolde e Rancore

Tanta buona musica, ma pure talk, workshop con ospiti importanti come il rapper Rancore, Emma Nolde, Gli Omini. All’Ultravox delle Cascine domani e il 25 giugno c’è il Dieci Festival, una due giorni che offrirà pop, rap, cantautorato e rock, con artisti provenienti da ogni parte d’Italia. Il Festival rientra all’interno dell’Estate Fiorentina.

Domani Emma Nolde e gli Omini animeranno il palco di Ultravox a ingresso gratuito. Il 25 giugno, l’atteso headliner sarà Rancore, accompagnato dalle esibizioni dei Management e di Michelangelo Vood. A seguire, due speciali DJ Set, con Bioritmo domani e Giovapiugiova il 25 giugno. Dalla musica alle altre attività, come workshop di artigianato e fai-da-te, il torneo di pallavolo di Savino Del Bene Volley, sessioni di yoga, corsi di cucito, una piattaforma per lo skate. Dalle 17.30 i partecipanti potranno seguire i talk ‘Fuori dagli schemi’ che vedranno la partecipazione di ospiti, tra cui Cronache di Spogliatoio, Serenis, Caffè Design, Wikipedro, Treedom, Rifo artlab e molti altri. L’obiettivo è far confrontare due talent provenienti dallo stesso settore ma che comunicano in modo opposto.

"Il parco delle Cascine deve essere valorizzato – spiega il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti –. L’amministrazione lo sta facendo facendolo vivere anche con il Dieci Festival che getta le basi per un nuovo intrattenimento mettendo insieme workshop, concerti, talk. Sono giovani, quelli che organizzano il Dieci Festival, che si affacciano nel mondo del lavoro e sono da incoraggiare. Hanno entusiasmo e competenze. La politica dell’intrattenimento a Firenze ha bisogno di una strategia ed una visione generale per creare eventi per tutte le età. Il Dieci Festival sarà una delle novità di quest’estate".

"Con il Dieci Festival, vogliamo creare un evento unico a Firenze. Abbiamo partecipato per anni a grandi festival in Italia ed Europa, per questo abbiamo deciso di concentrare in 2 giorni tutto quello che ci piace. E lo faremo a Firenze, casa nostra, al centro del parco più grande di Firenze", afferma il team di Dieci, un’associazione culturale composta da 9 ragazzi e ragazze con competenze diverse tra grafica, fotografia, videomaking e project management.

Niccolò Gramigni