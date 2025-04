Ultratrail, boom di atleti in arrivo. Ma la corsa slitta a domenica

Cambiano programma e data di svolgimento anche l’Ultratrail Mugello, a seguito della sospensione, sabato, di tutte le manifestazioni sportive, per le esequie di Papa Francesco. Gli organizzatori di quello che, giunto alla 10a edizione, è divenuto uno degli eventi più apprezzati dagli atleti di tutta Italia (e non mancano presenze dall’estero) che praticano questo podismo "estremo", hanno deciso di rimodulare tutti gli appuntamenti della manifestazione: non è stato semplice.

Il cuore dell’Ultratrail è a Moscheta, nel comune di Firenzuola, e qui fin da venerdì pomeriggio sarà acceso un grande falò nella piazzetta della Badia di Moscheta, falò che sarà alimentato fino a domenica pomeriggio, con serate intorno al fuoco, animate da musica e racconti, per offrire agli atleti un’atmosfera di convivialità. E gli atleti saranno in gran numero, visti i tutto esaurito delle varie corse. La Mugello Marathon Trail (MMT), lanciata lo scorso anno e subito molto apprezzata, offre un percorso di 43,5 km con circa 2300 metri di dislivello positivo e ha già esaurito i 150 pettorali disponibili. Anche l’Ultra Trail Mugello (UTM) di 60 km ha raggiunto il limite di 150 iscritti, così come il Mugello Trail (MT) di 23,5 km, che ha visto esaurirsi i 200 pettorali. La Mugello Experience Trail (MET), di 12 km, ha registrato oltre il 50% di iscritti in più rispetto alla scorsa edizione. Si correranno tutte, con partenze diversificate, nella giornata di domenica. E lo spostamento di data è stato l’ultimo dei problemi affrontato dagli organizzatori dell’Ultra Trail. Che quest’anno hanno avuto un bel daffare, dopo frane e smottamenti.

Tanti volontari hanno partecipato alle operazioni di ripulitura, sistemazione e cartellazione, e sono state trovate e segnate varianti che porteranno gli atleti a scoprire luoghi ancora più affascinanti. Anche nella valle del Rovigo, ferita dai rifiuti della vecchia discarica franata. Lo slogan dell’Ultratrail "Close to our roots" ("Vicini alle nostre radici"), è stato scelto dall’associazione sportiva Mugello Outdoor, che organizza l’evento con Unione montana dei Comuni del Mugello, Metrocittà, il Comune di Firenze e Regione.

