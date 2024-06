Ultimi appelli, poi tocca agli elettori. Sara con Elly. E a cena al Galluzzo. Eike chiude al murale di Gramsci

L’ultimo atto della campagna elettorale prima che la palla, pardon la matita, passi ai fiorentini che metteranno la ceralacca su una tenzone mai aspra come questa volta, sarà in via Canova, sotto il murale di Antonio Gramsci. È il colpo di teatro che non t’aspetti di Eike Schmidt, candidato civico del centrodestra, che va a stringere le ultime mani sotto un’icona che siede di diritto nel Sancta sanctorum della sinistra italiana.

Una provocazione? Non proprio. Più che altro un messaggio come trapela dal suo staff: sarà lì a ribadire che la sinistra ha abdicato alla sua storia e non sta più dalla parte degli ultimi. L’appuntamento è per venerdì alle 19,30. Alle 18 Schmidt sarà in piazza Dalmazia, cuore pulsante di Rifredi. Oggi invece tour invia il Prato e domani in piazza Beccaria. Una chiusura itinerante.

Sull’altra sponda la rivale dem Sara Funaro ha scelto invece due luoghi dell’anima della sinistra fiorentina, nonché storici serbatoi di voti, l’Isolotto e il Galluzzo. Domani con lei nella piazza del rione ci saranno la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e il sindaco uscente Dario Nardella.

"Il Pd Toscana – si legge in una nota diffusa ieri – ha scelto di chiudere la campagna elettorale in una piazza significativa per Firenze, recentemente riqualificata attraverso un percorso di partecipazione e ascolto della cittadinanza, simbolo di vitalità e socialità nei quartieri della città". Venerdì sera ineve i dem allargano la festa finale a tutta la coalizione con una mega cena in viale Tanini al Galluzzo. Previste oltre mille persone. Fra i tavoli i volontari della frazione.

Una chiusura più raccolta, paradigma anche di una campagna elettorale old style condotta più con i caffè – i Sac-caffè – che con gli slogan per la renzianissima Stefania Saccardi. Aperitivo fissato per venerdì al tepidarium del Roster al giardino dell’Orticoltura.

Scatenata Cecilia Del Re che che con la sua Firenze Democratic che predica una "città più partecipata, pubblica, accessibile, metropolitana ed europea" invita tutti domani alle 19 in piazza Santissima Annunziata.

Fedelissimo al suo stile il candidato della sinistra critica Dimitri Palagi: dj set, brindidi e dibattiti per stare "con le persone, per le persone" venerdì dalle 18 ai giardini di via Maragliano, in San Jacopino uno dei quartieri più in sofferenza del tessuto fiorentino. Concerto di chiusura e cena agli impianti sportivi del Cerreti, al campo di Marte, per Lorenzo Masi. Il pentastellato chiude così una campagna elettorale montata su in fretta e furia dove ha corso a perdifiato per recuperare il tempo perduto dopo l’accordo saltato con il Pd.

In via Baracca da Momi, il pizzaiolo ribelle di ’Io apro’, saluterà stasera dalle 19 i suoi sostenitore Andrea Asciuti (Firenze Vera). Francesca Marrazza di RiBella Firenze dovrebbe salutare i sostenitori venerdì sera, ma ancora l’appuntamento non è stato ufficializzato. Sempre venerdì sera apericena in piazza Tasso per Alessandro De Giuli (Firenze Rinasce) mentre, mentre il candidato di Firenze Cambia, Francesco Zini ha bruciato tutti sul tempo chiudendo ieri pomeriggio in piazza Savonarola.