Ultima Generazione rilancia, la foto di Nardella e l'attivista sui volantini in città

Firenze, 5 aprile 2023 - Sono passati una manciata di giorni dall'attacco ambientalista-vandalico del movimento Ultima Generazione contro Palazzo Vecchio, e il gruppo sta già cercando di far sentire nuovamente la propria voce. Le immagini del sindaco Dario Nardella intento a fermare uno degli imbrattatore della sede comunale hanno fatto in pochi minuti il giro del mondo, diventando popolari sui social ed estremamente virali.

Sarà probabilmente la notorietà acquisita grazie alla reazione del primo cittadino fiorentino hanno dato l'idea a Ultima Generazione per provare a tornare sulla cresta dell'onda. A Firenze, infatti, in queste ore stanno apparendo dei nuovi volantini del movimento, attaccati su muri e negozi, dove campeggia proprio la foto del sindaco Nardella. "Non paghiamo il fossile - si legge sul volantino -. Chiediamo al governo di restituire i 40 miliardi di euro che ogni anno ci sottrae per condannarci a morte, investendo nei combustibili fossili che causano la crisi climatica".

Sembra quindi chiara la volontà del gruppo di tornare nuovamente a compiere i gesti di protesta, che Ultima Generazione continua a chiamare "disobbedienza civile nonviolenta"