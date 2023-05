Uisp, passeggiate e ginnastica all’aperto per tutti i cittadini

La Uisp porta a Scandici lo sport per tutti. È il senso del progetto ‘Attivati’ per fare ginnastica all’aperto gratuitamente nel Parco del Castello dell’Acciaiolo, oppure passeggiate nei quartieri, nella Piana e sulle Colline del territorio, con il patrocinio del Comune di Scandicci. La ginnastica all’aperto è in programma fino al 30 settembre, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11 (ginnastica per tutti) e il mercoledì alle 18,30 (fitness). Le camminate sono invece fissate nelle date del 20 maggio, 17 giugno, 15 luglio o 23 settembre 2023 (Scandicci Colline, Scandicci città, San Martino alla Palma, Badia a Settimo). Le attività sono rivolte a tutte le fasce d’età e permettono di risvegliare i muscoli all’aria aperta, per incentivare e promuovere una corretta e costante attività fisica. L’attività sarà gratuita e assistita, e stimolata da tecnici laureati in scienze motorie.