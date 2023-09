Ex Nar agli Uffizi, Schmidt si difende: “Era nel programma di Università e Ministero”

Firenze, 27 settembre 2023 – “La decisione di fermare la conferenza” in cui era stato invitato l'ex terrorista dei Nar Egidio Giuliani “era giusta. Quell'incontro” faceva parte di un programma “di Università e ministero della Giustizia. Quando abbiamo visto» la presenza di Giuliani “abbiamo fermato e sono convinto di aver preso la giusta decisione”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a margine di un evento a Firenze, a proposito dell'evento che gli Uffizi avrebbero dovuto ospitare con la presenza di Egidio Giuliani, iniziativa poi sospesa.

"Il nostro dovere morale - ha aggiunto - è ricordare gente come Aldo Moro, Dario Capolicchio e la piccola Caterina Nencioni. Sarebbe meglio non ricordare delle persone che hanno commesso queste atrocità. Ci dobbiamo ricordare delle vittime”.

Poi il direttore delle Gallerie ha aggiunto: “Io mi dedico 24 ore al giorno agli Uffizi. Le amministrative saranno nel corso dell'estate 2024, quindi è troppo presto per pensare alle elezioni, per chiunque, e per me di sicuro. Sono impegnato pienamente con gli Uffizi nei prossimi mesi, non ho tempo di pensare ad altro”, ha aggiunto.

Dal canto suo l'Università di Firenze precisa “che l'iniziativa a cui si fa riferimento non è in alcun modo riconducibile alle attività del Polo universitario penitenziario, che persegue unicamente lo scopo di garantire a soggetti in esecuzione penale l'effettivo diritto allo studio universitario sancito dalla Costituzione. Si ribadisce, perciò - aggiunge l'Università in una nota - che L'Ateneo fiorentino non ha avuto alcun ruolo nell'organizzazione della conferenza, iniziativa dei soli Uffizi”.