L’ex Nar agli Uffizi, bufera sull’incontro poi cancellato

Firenze, 23 settembre 2023 – Un “docente” decisamente scomodo e difatti è già bufera sull’incontro – poi cancellato – in calendario agli Uffizi per i “Dialoghi di arte e cultura” organizzati dalle Gallerie.

Come riporta Repubblica, nel programma degli eventi era presente per il 27 settembre l’incontro con Egidio Giuliani, detenuto al carcere della Dogaia di Prato per omicidio ed ex terrorista nero dei Nar. Ci sarebbe stato Caravaggio al centro del dialogo col pubblico: del resto Giuliani, tre lauree conseguite durante la detenzione, ci ha scritto perfino la tesi. Non è certo sorprendente però che il suo profilo criminale abbia sollevato un vespaio di polemiche sull’opportunità di ospitarlo come un qualsiasi relatore d’eccezione. Polemiche che si fanno ancor più roventi nel momento in cui il direttore Eike Schmidt è al centro dell’attenzione fiorentina per la sua possibile candidatura col centrodestra alle prossime amministrative. E Schmidt avrebbe trovato interessante la proposta avanzata dal professor Fulvio Cervini, storico dell’arte e membro del cda degli Uffizi, promotore dell’incontro incriminato, pur essendo a conoscenza del curriculum di Giuliani.

Nel corso della mattina poi gli Uffizi hanno precisato che l’evento non era sospeso, come sembrava, ma “cancellato”. Il che dovrebbe far decadere anche la richiesta che pendente davanti all’amministrazione carceraria.