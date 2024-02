Uffizi, scalpellini al lavoro per l’auditorium Paolucci

Scalpellini già al lavoro per scolpire la targa dell’auditorium degli Uffizi che sarà intitolato all’ex soprintendente Antonio Paolucci, deceduto domenica scorsa a 84 anni. L’idea aveva preso corpo subito dopo la scomparsa dell’ex soprintendente, definito dal neo direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde "uomo di Stato e uno dei più significativi studiosi italiani degli ultimi decenni con doti di eloquio e scrittura impareggiabili e un naturale talento nel diffondere il sapere".

Prima dei funerali l’attuale direttore delle Gallerie aveva ricordato come l’intestazione dell’auditorium ad Antonio Paolucci fosse un atto dovuto, "anche perché si è distinto per l’altissima qualità della divulgazione scientifica e l’auditorium è un luogo simbolico di questo genere di attività". Ma non solo: "In suo onore – ha ribadito Verde – , l’auditorium del museo dove tante volte ha incantato le persone con le sue parole, porterà il suo nome, mentre la sua eredità intellettuale sarà di scientifica ispirazione".