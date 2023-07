Uffizi, la replica all’Accademia: “Nessuna gara annullata”

Firenze, 5 luglio 2023 – “E' assolutamente falso e destituito di ogni fondamento quanto dichiarato oggi in una nota dalla direttrice della Galleria dell'Accademia, secondo la quale, citando la nota stessa, "la gara" del "progetto di ristrutturazione e riallestimento della sala dell'ingresso del museo, già preventivata nel 2019, con la perdita dell’autonomia e l’annessione alle Gallerie degli Uffizi, fu annullata dall’allora direttore". Questo quanto dichiarato, in una nota, delle Gallerie degli Uffizi.

"I soli provvedimenti respinti dalla direzione delle Gallerie Uffizi nell'agosto 2019 – continua la nota – furono un affidamento per la comunicazione del marchio, che in maniera amministrativamente scorretta mescolava lavori e servizi, e un altro che prevedeva l'ingaggio di un musicista di Berlino per un cachet giudicato fuori mercato. Al contrario di quanto affermato dall'attuale direttrice della Galleria dell'Accademia, durante i sette mesi in cui il museo fu amministrato dalle Gallerie degli Uffizi, vennero preparati i progetti esecutivi di tutti i lavori di restauro delle sale del museo che negli anni successivi sono stati (per la maggior parte) realizzati”.