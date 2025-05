Ex Gkn, visita di Melenchon: “Porto la mia solidarietà, esemplare la resistenza dei lavoratori”

Firenze, 8 maggio 2025 – Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (partito della sinistra francese), il prossimo 17 maggio sarà a Campi Bisenzio, nello stabilimento dell'ex Gkn di Firenze per presentare il suo libro, 'Ribellatevi'.

"Sarò al presidio", annuncia Melenchon in un video pubblicato sulle pagine social del Collettivo di fabbrica. "Questo momento ci spinge verso la necessità di una rivoluzione cittadina per affrontare le conseguenze della catastrofe climatica, ormai irreversibile", aggiunge. "Il capitalismo conta sull'economia degli armamenti per assicurare la sua accumulazione. Uno spreco" visto che "con le attuali spese militari mondiali, potremmo produrre il 100% di energia rinnovabile entro il 2050". Per questo "abbiamo il dovere di difendere un'economia di pace. Le fabbriche devono essere riconvertite, non chiuse. In questo contesto di aggressione sociale che colpisce l'industria con migliaia di licenziamenti in tutta Europa, la resistenza degli operai licenziati dell'ex Gkn di Firenze è esemplare e tocca la coscienza collettiva. Voglio ribadire la mia solidarietà, ma anche il mio sostegno alla loro proposta di un modello di fabbrica come alternativa alla delocalizzazione e alla speculazione immobiliare e finanziaria". Una fabbrica, conclude, "fondata sul cooperativismo operaio, su un azionariato popolare diffuso e su un consorzio industriale pubblico".

Oltre a Mélenchon, sabato è prevista l'iniziativa a Casa Caciolle ( Firenze) con Clémence Guetté, vicepresidente dell'assemblea francese e dirigente de La France insoumise. "La doppia visita di esponenti internazionali de La France insoumise, per quanto ci riguarda dimostra solo una cosa: l'ex Gkn è un fatto internazionale su cui i fari restano e rimarranno accesi. L'Europa che cerca una via di uscita alla crisi dell'automotive, che si oppone al riarmo e al massacro sociale, è qua", commentano dal Collettivo.