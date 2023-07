Firenze, Galleria dell’Accademia accessibile con prenotazione. “Quasi 10mila visitatori nonostante i disagi”

Firenze, 5 luglio 2023 – “La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta regolarmente”. La comunicazione ufficiale del Museo arriva dopo il problema tecnico emerso lunedì scorso all’ingresso, dove è collocata la biglietteria. “Ieri, martedì 4 luglio – fanno sapere dall’Accademia – è stata garantita l’apertura a tutto il pubblico già prenotato, rispettando anche l’orario estivo serale fino alle 22, registrando a fine giornata la presenza di 9241 visitatori”. Con qualche disagio per le code fuori dal museo.

“Il personale del museo sta lavorando affinché questa condizione venga risolta definitivamente e si ripristini la normale vita della Galleria dell’Accademia quanto prima. Fino a domenica 9 luglio sarà garantito l’accesso a chi ha prenotato la visita. Non è possibile assicurare l’ingresso ai non prenotati, ma sarà fatto il possibile per permettere a tutti di visitare il museo”.

“La sala dell’ingresso è un’area – dichiara Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze – il cui progetto di ristrutturazione e riallestimento era già stato preventivato con una gara nel 2019. Con la perdita dell’autonomia e l’annessione alle Gallerie degli Uffizi, la gara fu annullata dall’allora direttore. Al mio rientro nel 2020, i cantieri sono partiti, nonostante il lockdown. Come da cronoprogramma, i lavori che riguardavano questa zona e anche la facciata erano stati preventivati alla fine degli altri. E a febbraio, in conferenza stampa, ne abbiamo annunciato l’imminente avvio. Ringrazio tutto il personale del museo, gli addetti all’accoglienza, il personale della biglietteria del concessionario, professionali come sempre, che sono stati bravissimi nel gestire la giornata di ieri alfine di consentire un regolare e agevole flusso. Abbiamo voluto e preferito tenere il museo aperto. I visitatori sono stati sereni e disciplinati nonostante i leggeri ritardi. Grazie a tutti per la comprensione”.