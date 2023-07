Firenze, visite ridotte alla Galleria dell’Accademia per problema tecnico

Firenze, 4 luglio 2023 – Un problema tecnico ha creato disagi nelle visite alla Galleria dell’Accademia a Firenze.

La celebre “casa” del David di Michelangelo e che contiente molte altre importanti opere artistiche è meta ogni giorno di migliaia turisti da tutto il mondo e luglio è sicuramente uno dei mesi di punta.

Il problema, di tipo infrastrutturale, ha portato la direzione della Galleria, nella giornata di martedì 4 luglio, ad aprire le visite solo a chi aveva effettuato la prenotazione.

Un ingresso dunque contingentato ma necessario per permettere la riparazione. In questo senso il personale è al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile. Un avvisto su quanto è accaduto è stato diffuso anche sui canali social della Galleria dell’Accademia.