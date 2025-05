Toscana produce 50% di spigole e orate del mercato italiano

Firenze, 7 maggio 2025 - Per la Toscana "pesca e acquacoltura sono settori in espansione" e "qui al Seafood di Barcellona siamo a presentare un settore vitale e in forte espansione in Toscana con prodotti ittici molto apprezzati sui mercati. Forse non tutti sanno che il 50% della produzione di spigole e orate del prodotto nazionale è toscano, che è comunque il suo mercato di riferimento. La Regione sta sostenendo fortemente questo settore in espansione". Lo ha detto la vicepresidente e assessore della Regione, Stefania Saccardi, che è intervenuta al salone iberico - il più importante evento mondiale dedicato al settore ittico, in programma dal 6 all'8 maggio - facendo il punto sul settore pesca e acquacoltura, presentando gli indirizzi generali per il settore ittico toscano e affiancando le presentazioni delle aziende toscane presenti anche con la degustazione di piatti con prodotti da loro offerti. Lo stand della Toscana è ospitato all'interno dello spazio espositivo Padiglione Italia del Masaf. "Anche quest'anno - ha aggiunto Stefania Saccardi - siamo riusciti a spendere tutti i fondi europei a nostra disposizione per il settore pesca, acquacoltura e industria di trasformazione, un target che si aggira sul milione di euro in quota Ue che è andato a beneficio delle aziende del comparto. Il dato dimostra e conferma la nostra capacità di spesa anche grazie a un sistema produttivo regionale in grado di ammodernarsi e svilupparsi". "Nella prossima programmazione 2021-2027 - ha proseguito - la Regione Toscana avrà circa 2 milioni di euro in più in quota Ue per un totale di 4 milioni in più di contributo pubblico rispetto al programma 2014-2020 e quindi dai complessivi 18 milioni si passa a 22 milioni di euro che genereranno investimenti per 40 milioni. Un risultato che sicuramente ci permetterà di rendere ancora più competitivo il settore". Sei le aziende toscane del settore pesca presenti a SeaFood in rappresentanza di una regione che conta 590 battelli per la pesca in mare, 25 impianti di pesca e acquacoltura di cui sette in mare; 2.000 addetti coinvolti; 11.000 tonnellate all'anno di pescato in mare; 8.000 tonnellate all'anno di prodotti da acquacoltura.