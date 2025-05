Hub viale Europa, rivolta residenti. Cinzia Th Torrini: "Sono con voi"

Un parcheggio per bus turistici al posto di uno degli ultimi spazi verdi di viale Europa. Residenti e comitati sul piede di guerra per cercare di bloccare quel progetto da oltre 2 milioni di euro che trasformerebbe un giardino con alberi e piante di olivo centenarie in un hub per pullman, con dieci stalli e un ricircolo di circa 150 mezzi pesanti al giorno. Complessivamente un percorso che porterà a modificare completamente quella parte del quartiere. Questa mattina la Commissione 2 di Palazzo Vecchio discuterà della vicenda ascoltando gli abitanti della zona: sull’argomento il capogruppo di Italia Viva, Francesco Casini, ha presentato una mozione per chiedere alla giunta di lasciare così com’è quell’area tra viale Europa e via Badia a Ripoli. Dove nascerà anche una Casa di Comunità. La questione, per i cittadini, non è solo ambientale. C’è anche un contesto storico che, per chi vive nella zona, deve essere rispettato. Nelle ultime settimane, il comitato spontaneo – formato da oltre trecento famiglie – nato per protestare contro le intenzioni del Comune, ha raccolto quasi 2mila firme che saranno consegnate a tutto il Consiglio comunale e alla sindaca Sara Funaro. Una vicenda, questa, che si trascina da anni e che ora sembra arrivata a un punto di non ritorno. Tra i più pasionari e contrari c’è anche la regista Cinzia Th Torrini che, proprio dalle pagine de La Nazione, ha proposto di spostare l’hub nella zona del cimitero del Pino. "Chi ha realizzato questo progetto nè ha riflettuto abbastanza nè conosce il nostro quartiere. Sostengo fortemente tutti i fiorentini che si stanno spendendo per una battaglia che è soprattutto di viciltà ma anche di benessere – afferma la regista – Ci sono alternative logiche, perché non vengono prese in considerazione? Invece di distruggere uno o forse l’ultimo spazio verde di viale Europa si potrebbe pensare a realizzarci orti sociali, aree per bimbi e famiglie. E invece si preferisce farci affogare dallo smog e aumentare il traffico in una zona già ai limiti della vivibilità. Spero che questa mattina i consiglieri comunali ascoltino le ragioni del comitato. Bene la Casa di Comunità, ma tutto il resto nond eve essere toccato. Lotta, lotta, lotta..."

AnPassan