"Dove posso sposarmi a Firenze?" A Tutto Sposi ci sarà lo sportello del Comune

Firenze, 28 settembre 2021 - Dalla Sala Rossa di Palazzo Vecchio al Giardino delle rose, ma anche Santa Maria Novella, Museo Bardini, Villa Vogel, salone dei Cinquecento: sono alcune delle location nelle quali è possibile dire ‘sì’ a Firenze che saranno illustrate alle coppie in visita alla 28esima edizione di Tutto Sposi in programma dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fortezza da Basso. Per la prima volta, infatti, il Comune di Firenze sarà presente al salone dedicato ai matrimoni con uno stand informativo dell’ufficio Anagrafe. Lo prevede una delibera che ha avuto oggi l’ok della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Anagrafe Elisabetta Meucci. “Quest’anno per la prima volta il Comune di Firenze sarà presente direttamente a Tutto Sposi con un proprio stand informativo multimediale - annuncia l’assessore Meucci -. Personale comunale dell’ufficio Matrimoni sarà impegnato per tutta la durata della fiera per fornire informazioni e illustrare, anche attraverso contributi video, non solo le sale che è possibile utilizzare come location per i matrimoni e i relativi costi, ma anche le procedure burocratiche nelle quali gli uffici comunali sono coinvolti. Un modo in più per far conoscere a cittadini e visitatori della fiera le diverse opportunità per sposarsi a Firenze”.

Dopo due anni di stop e rinvii, le coppie tornano a sposarsi. Nel 2021 rispetto al 2020 a Firenze, secondo i dati dell'ufficio anagrafe del Comune, i matrimoni sono cresciuti del 52%. Nei primi otto mesi sono stati 564, l'anno scorso nello stesso periodo furono 371: i dati sono ancora inferiori a quelli del 2019 quando le nozze fiorentine furono 719, ma indicano una ripresa, in vista della ripartenza a pieno ritmo, attesa per il 2022.

L'inaugurazione di Tutto Sposi sarà il 30 settembre alle 17. L'ingresso alla fiera è gratuito, per accedere è necessario il green pass. Questi gli orari: giovedì e venerdì 15-20, sabato e domenica 10.30-20.