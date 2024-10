Ufficiali di riscossione. Aperte due posizioni

Il Comune di Calenzano ha indetto una selezione pubblica per due Ufficiali della riscossione, per il supporto alla riscossione coattiva nel periodo 2025-2027, tramite comparazione dei curricula e colloquio individuale. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il prossimo 21 ottobre: per partecipare è necessario presentare domanda con dichiarazioni sostitutive, redatta su modello predisposto, curriculum vitae, copia dell’abilitazione a Ufficiale della riscossione rilasciata dalla Procura della Repubblica oppure dalla Prefettura, relazione illustrativa sulla metodologia e qualità lavorativa che saranno adottate per la gestione della funzione, copia del documento di riconoscimento.