Ucraina, consiglio regionale toscano d'urgenza. Giani: "Pronti ad accogliere i profughi"

Articolo : Ucraina, in centinaia a Scandicci per manifestare in favore della pace

Firenze, 25 febbraio 2022 - Il consiglio regionale della Toscana è convocato d'urgenza martedì 1 marzo, alle ore 9.30, per una seduta straordinaria ''sulla grave situazione dell'Ucraina in seguito all'aggressione militare russa''. La decisione è stata presa dalla conferenza di programmazione dei lavori del Consiglio.

“Abbiamo deciso di promuovere, insieme a tutti i capigruppo delle forze politiche presenti in consiglio regionale, un momento di riflessione alla luce dei fatti drammatici avvenuti nelle ultime ore in Ucraina”, spiega il presidente dell'assemblea toscana, Antonio Mazzeo. “L'obiettivo è quello di confrontarci in aula, apertamente, e produrre un documento unitario in cui il consiglio, tutto insieme e a una sola voce, esprime la propria contrarietà alla guerra e alla risoluzione armata dei conflitti''.

Dalla serata di di venerdì 25 febbraio, la facciata del palazzo del Pegaso sarà illuminato dei colori della bandiera dell'Ucraina, il giallo e il blu. Piena la solidarietà al popolo ucraino. "Saremo prontissimi: se vi sono profughi che scappano dalla devastazione e della guerra – dichiara il governatore della Toscana, Eugenio Giani – il nostro spirito non può che essere quello della Toscana garante dei diritti, delle libertà e della solidarietà".