Ucraina, Giani: "La Toscana è e sarà sempre dalla parte della pace e della libertà"

Firenze, 25 febbraio 2022 - "Mi risuonano da ieri nella testa le parole di Enrico Pieri, sopravvissuto all'eccidio di Sant'Anna di Stazzema che ci ha lasciato solo qualche settimana fa dopo una vita spesa a trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace e della libertà. #maipiusantanne ripetevi spesso ai più giovani, con la speranza e la fiducia di non vedere più persone perdere i propri cari per mano della guerra. Le scene di bambini soli per strada, di persone accalcate nel tunnel della metro per difendersi dai bombardamenti e che fuggono disperatamente sono dolorose, non è questo il mondo che vogliamo. La Toscana è e sarà sempre dalla parte della pace e della libertà, così come ci ha insegnato Enrico".

Così stamani dai suoi profili social il governatore Eugenio Giani richiama la testimonianza dell'eccidio nazista di Sant'Anna di Stazzema (Lucca), Enrico Pieri, cui fu sterminata la famiglia il 12 agosto 1944 nella strage di 560 civili inermi che si erano rifugiati sulle alture della Versilia durante il passaggio della guerra.