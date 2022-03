Ubriaco da record: sette volte oltre il limite, contromano e con patente scaduta

Firenze, 3 marzo 2022 - Stava guidando contromano in via de’ Gori in pieno centro storico quando ha incrociato una volante della Questura di Firenze. L’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico di quasi 7 volte superiore al limite consentito. L’uomo, un 28enne italiano, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato, oltre che per la guida contromano, anche per aver guidato con la patente scaduta da più di un anno.