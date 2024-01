Ubriaco, già ammonito dal questore, si presenta sotto casa della ex e suona con insistenza il campanello: arrestato

Firenze, 16 gennaio 2024 – Sebbene raggiunto da un provvedimento di ammonimento firmato dal questore di Firenze, un 22enne ubriaco si è ripresentato sotto casa della ex e ha suonato con insistenza il campanello. Per questo è stato arrestato per stalking.

Il giovane è un peruviano e l'episodio risale alla sera del 14 gennaio, a Firenze. Già nelle settimane scorse, era stato, appunto, ammonito per aver contattato con insistenza la ex fidanzata, di qualche anno più giovane, dopo la fine della relazione.

L'altra sera, il 22enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sotto l'effetto dell'alcol dopo essersi presentato, ancora una volta, al portone avrebbe urlato e suonato il campanello per farsi aprire. La donna ha chiamato il 112 Nue. All'arrivo di una Volante, il 22enne era ancora sotto il portone della ex ed è stato bloccato e arrestato.