Ubriaco “boccia“ tre auto: rischia la confisca del mezzo

Alla guida ubriaco ha tamponato tre auto. Per questo per un 46enne, di origine peruviana, è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Tutto accaduto sabato, intorno alle 2,30, in via Lungo l’Affrico. A dare l’allarme è stato un passante che dopo aver assistito all’incidente ha chiamato il 112 Nue. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno sorpreso il presunto autore del tamponamento: l’uomo era al volante di una Kia Picanto, che presentava il paraurti anteriore rotto, in mezzo alla strada. Poco distanti, c’erano tre veicoli, una Mini Cooper, una Fiat Panda e una Citroen C1, con la carrozzeria visibilmente danneggiata. Il guidatore, incensurato, è stato sottoposto all’alcol test. L’etilometro aveva un valore di alcol nel sangue quasi cinque volte superiore al limite consentito: 2.32 gl. Il peruviano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’auto, regolarmente assicurata, è stata sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Torregalli. Il finestrino dell’auto rotto e l’abitacolo rovistato. È quanto scoperto da un’infermiera, intorno alle 19 di venerdì sera, nel parcheggio dell’ospedale. La professionista ha chiamato il 112 Nue e sul posto è arrivata una volante. Gli agenti hanno accertato che altri tre veicoli nel parcheggio della struttura erano stati danneggiati. Al momento nessuno dei proprietari ha denunciato ammanchi.