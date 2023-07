Tutti a tavola per dare una mano alla Romagna

Il progetto di comunità "Un aiuto per l’Emilia Romagna" prende il via con una cena di solidarietà, mercoledì alle 20.30 nella zona sportiva di Cerbaia. Alla cena anche il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, a cui andrà il ricavato della serata. Sarà in video collegamento on line all’evento voluto dalla rete delle associazioni locali, costituita dalla Festa del Volontariato e da altre realtà di San Casciano per i sostenere la popolazione ravennate colpita dall’alluvione. La cena è il primo evento che rientra nell’ambito delle iniziative di raccolta fondi promosse dalla comunità sancascianese a favore del comune della bassa Romagna, fra i più colpiti dall’alluvione di maggio. Alla cena saranno presenti il sindaco Roberto Ciappi e l’assessora alle politiche sociali Elisabetta Masti (foto). L’iniziativa è volta a raccogliere le risorse per realizzare uno spazio pubblico. Iban IT57P0867338050000000085737, donazioni intestate a Comitato Festa del Volontariato. Nella causale indicare "Un aiuto per l’Emilia Romagna".