"Tutelare il Made in Italy"

Per il fenomeno del traffico di prodotti contraffatti "il trend è assolutamente preoccupante, basti pensare che nel 2024 presso gli porti e gli aeroporti italiani sono stati sequestrati 20 milioni di prodotti contraffatti o con falsa indicazione di Made in Italy". Lo ha detto Davide Bellosi, direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane per Toscana e Umbria, a margine del convegno “Dogane e imprese. La tutela del Made in Italy“ a Firenze.

"E’ un fenomeno di particolare gravità - ha proseguito - perché crea distorsioni alla libera concorrenza, comporta perdita di gettito erariale e anche rischi per la sicurezza dei consumatori, perché i prodotti non originali spesso non rispettano gli standard di sicurezza. È un fenomeno che va visto da un lato come una perdita per le imprese corrette, da un altro anche come un possibile pericolo per i consumatori e per il pubblico in generale".

La normativa, ha osservato Bellosi, "è molto efficace perché è sia a livello nazionale che a livello europeo. Nell’ambito della lotta alla contraffazione esiste ormai da più di 20 anni un sistema di partnership in forza del quale le imprese forniscono alle autorità di controllo tutte le informazioni utili per individuare i prodotti contraffatti".