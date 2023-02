"Tutelare di più i negozi di vicinato" Confcommercio, appello ai Comuni

"È essenziale che il Piano Operativo Intercomunale garantisca la mobilità e la raggiungibilità di tutte le zone commerciali esistenti, dei centri storici in particolare. Solo questa attenzione salverà il commercio di vicinato, che vive un equilibrio molto delicato". A dirlo è la presidente della delegazione Confcommercio di Pontassieve, Elena Spanò (foto), intervenendo su un tema di grande attualità per la Valdisieve: "Ringraziamo le amministrazioni comunali di Pontassieve e di Pelago – prosegue la presidente Spanò – per aver avviato un percorso partecipativo e di confronto in cui anche noi abbiamo detto la nostra. L’ideale sarebbe proseguire aprendo un tavolo permanente con le categorie economiche, per effettuare valutazioni periodiche sullo stato di avanzamento del piano operativo. Per la politica il Piano rappresenta l’occasione per dimostrare in maniera concreta l’interesse al mantenimento di una rete commerciale diffusa sul territorio, tale da garantire servizi, presidio sociale e gli attuali livelli di occupazione. Per questo chiediamo sia fatto uno sforzo, anche creativo, per portare avanti in maniera nuova i progetti di recupero delle aree ex industriali. No – insiste Elena Spanò – alla solita idea di piazzarci grande e media distribuzione, sì invece a collocare funzioni nuove che si integrino a quelle già esistenti e possano costituire un vero valore aggiunto per il territorio, magari di richiamo per chi vive fuori. L’amministrazione ha assicurato di voler fermare lo sviluppo di grandi centri commerciali e di incentivare il commercio di vicinato, anche se non ha chiarito come. Occorre poi lavorare di più sul turismo, che ha un potenziale ancora inesplorato".

Delle opportunità che si aprono per il terziario della Valdisieve è convinta Confcommercio, che ha deciso di potenziare il suo presidio nella zona, composto ora dalla referente di area Sabrina Nencioni e da Enrico Paoli.

Leonardo Bartoletti