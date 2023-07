Turisti stranieri smarriti nel bosco Salvati dal nuovo sistema satellitare

di Leonardo Bartoletti

Il nuovo servizio di ricerca dispersi evidentemente funziona, se i malcapitati protagonisti della vicenda lo possono raccontare. A sperimentarlo - per la prima volta in Toscana - sono stati due turisti stranieri, in vacanza nel Mugello, che si sono addentrati - e persi - in un bosco nelle vicinanze del centro abitato di Londa. Una zona che, come molte altre in quell’area, è completamente priva di segnale telefonico. Fino a qualche tempo fa i due escursionisti avrebbero avuto ben poche speranze di poter dare l’allarme e di conseguenza essere rintracciati e salvati dal personale di soccorso.

Ma per loro fortuna sul territorio regionale della Toscana è stato recentemente attivato ‘Sos emergenze’. In pratica, si tratta di un nuovo servizio di connessione satellitare, attualmente presente solo negli ultimi modelli di Iphone. Che i due escursionisti smarriti avevano con sè. La salvezza della coppia è infatti arrivata proprio grazie al telefonino nuovo e al sistema da poco attivato dalla Regione. Sistema che consente di lanciare messaggi di richiesta di aiuto alla centrali di emergenza anche quando non è presente alcun segnale telefonico, agganciandosi alla rete satellitare.

L’avventura dei due turisti stranieri ha dunque avuto un lieto fine proprio grazie all’utilizzo - per la prima volta in Toscana - del nuovo sistema di rintraccio. Dopo la segnalazione al 112 la richiesta di aiuto dei due turisti è stata gestita secondo la prassi utilizzata per le persone smarrite in un ambiente impervio, e cioè con un’immediata informativa ai carabinieri e il coinvolgimento diretto dei vigili del fuoco. Grazie al loro tempestivo intervento l’esperienza nel bosco dei due turisti stranieri è finita senza alcuna conseguenza, se si esclude qualche affanno.

"La Toscana ha confermato di essere sempre pronta ad accogliere ogninovità tecnologica che possa aumentare la sicurezza dei propri cittadini e dei visitatori - il commento al riguardo del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. Mi auguro che presto Sos emergenze possa essere utilizzato su più larga scala".