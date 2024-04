Turisti derubati di soldi e documenti. Aiutati dal paese a tornare a casa

Sono arrivati dalla Germania per passare alcuni giorni di vacanza in Italia e come tappa finale avevano scelto di raggiungere il Chianti facendo una sorpresa a una famiglia che gestisce una tenuta a Campoli vicino a Mercatale Val di Pesa. Era nata una vera amicizia tra queste famiglie, tanto che avevano portato loro una torta per fare festa. L’occasione era di fare anche una buona scorta di vino e olio. La previsione era di rimanere fino alla fine della settimana, ma purtroppo il rientro è stato anticipato.

Nel pomeriggio i vacanzieri avevano deciso di andare a rivedere dove avevano passato le indimenticabili vacanze in un agriturismo in località Monteforchi, un agglomerato di vecchie case ristrutturate dove un tempo vi abitavano famiglie di contadini. Troppo forte il desiderio di potersi nuovamente affacciare su quell’aia per godere una vista sulla vallata tempestata vigne, olivi, torri e campanili. L’amara sorpresa è arrivata quando sono tornati a prendere l’auto lasciata lungo la Strada SP 118. Il finestrino lato passeggero era in frantumi e la borsa contenente documenti, carte e medicinali indispensabili, sparita. Non è rimasto altro che avvisare chi gli ospitava.

La prima cosa da fare è stata quella di segnalare alla Stazione carabinieri di San Casciano il furto, subito dopo cercare un medico per trascrivere loro i medicinali indispensabili. Anche se mancavano pochi giorni alla fine delle vacanze, la coppia ha deciso di ripartire per la Germania, così un carrozziere si è reso disponibile senza volere nessun compenso, affinché potessero affrontare il viaggio di ritorno - Purtroppo non è la prima volta che succedono episodi simili nella zona – ha detto la famiglia che ospitava la coppia – Raccomandiamo a tutti di non lasciare niente in vista all’interno delle macchine perché sappiamo i disagi che possono incorrere in caso di furto, specie per chi proviene dall’estero-. I carabinieri stanno indagando per risalire all’autore del furto.

Antonio Taddei