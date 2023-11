Turismo sostenibile, intesa a Venezia . Le città d’arte firmano un protocollo. Presente anche la vicesindaca Bettini

Sviluppare e realizzare azioni condivise per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza nelle grandi destinazioni italiane condividendo e favorendo buone pratiche per un turismo sostenibile. Questi gli obiettivi principali del protocollo d’intesa "per la prosecuzione delle attività del network delle Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile" firmato ieri pomeriggio in sintonia con il ministero del Turismo a Venezia, a Ca’ Vendramin Calergi. Il documento è stato firmato dagli assessori al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, di Milano, Martina Riva, di Venezia, Simone Venturini, di Firenze, Alessia Bettini, e di Napoli, Teresa Amato, nella consapevolezza che solo la condivisione di buone pratiche ed esempi virtuosi permetta di fare sistema.