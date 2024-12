Turismo, la sindaca:: "Riforma all’avanguardia"

"Un passo fondamentale. La nostra Regione è la prima che ha portato una riforma all’avanguardia che ha raccolto le esigenze dei territori e la voce dei sindaci, che da tempo chiedevano norme per regolamentare questa materia, introducendo una innovazione molto importante". Così Sara Funaro, sindaca di Firenze commenta il nuovo Testo unico per il turismo, approvato dal Consiglio regionale della Toscana. "Come amministrazione comunale siamo da sempre impegnati con più azioni per un turismo sostenibile ma abbiamo sempre sottolineato che senza un quadro normativo di riferimento chiaro abbiamo le armi spuntate" prosegue Funaro ricordando che "il testo unico sul turismo è una risposta rilevante e va nella direzione che avevamo auspicato da tempo, cioè quella di fornire maggiori poteri ai Comuni per governare questo fenomeno". Secondo la sindaca è stato realizzato "un grande lavoro di cui ringrazio il presidente della Regione Giani e la giunta, il presidente della commissione Anselmi e tutto il gruppo Pd in Consiglio regionale e il partito regionale con il segretario Fossi. Come sindaci oggi abbiamo da parte della Regione quelle risposte, in mancanza di norme nazionali, per garantire la qualità della vita delle città e dei suoi residenti e per avere uno strumento in più per far fronte alla crisi abitativa delle città".

Soddisfazione per il nuovo Testo unico per il turismo arriva anche da Cgil Firenze, Cgil Toscana, Sunia Firenze e Toscana, Federconsumatori Toscana. In una nota congiunta, sottolineano l’importanza del testo che "conferisce all’intero comparto turistico una possibilità organica di regolazione". Il documento consente per la prima volta, "a tutti i Comuni soggetti ad una alta tensione abitativa della Toscana, di operare scelte che possano conciliare la possibilità di ospitare visitatori con la necessità di tulelate la qualità dell’abitare dei residenti". (Servizio completo nel Qn)