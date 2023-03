Turismo, fondi record per Destination Florence Convention & Visitors Bureau

Un 2023 da record per Destination Florence Convention & Visitors Bureau, realtà che dal 1995 si occupa di promuovere il turismo di qualità a Firenze, valorizzare il turismo congressuale e destagionalizzare i flussi, contribuendo anche alla loro delocalizzazione: l’assemblea dei soci ha ieri approvato il budget annuale, registrando fondi record tra bandi vinti con il Comune, contributi e risorse messe a disposizione dai soci stessi. Il 2023 da record s’innesta su un 2022 che aveva già superato le aspettative. Con 12 milioni di presenze e un incremento del 140% in hotel e del 126% nelle strutture extra alberghiere, l’anno scorso ha fatto registrare performance migliori rispetto al 2019, nel periodo primavera-estate. Parte di queste prenotazioni alberghiere – per un totale di 400mila euro – sono state intercettate dal sito di Destination Florence CVB: oltre 280mila gli utenti unici transitati sul portale in un anno.