Tumori, è attivo un percorso di Asl Toscana sud est per terapia nutrizionale

Firenze, 3 settembre 2024 - C'è una correlazione fra alimentazione e tumori e una dieta corretta è importante anche per chi si cura perché il rischio di malnutrizione è molto alto per i pazienti oncologici: l'unità operativa semplice dipartimentale nutrizione clinica dell'Asl Toscana sud est stima che circa il 20% dei malati non superi la malattia proprio per le gravi conseguenze della malnutrizione. Per questo motivo, spiega la stessa Asl, è attivo un percorso nutrizionale che vede in primis coinvolti la nutrizione clinica e la dietetica professionale. Gli ambulatori sono dislocati in quasi tutti i 13 presidi dell'Azienda sanitaria della Toscana sud est e prevedono prestazioni sia dietetiche che di nutrizione clinica, erogate da dietisti, medici e biologi nutrizionisti. Le valutazioni e le prestazioni vengono erogate anche in regime di ricovero o a domicilio. L'invio o la segnalazione può avvenire da parte del medico oncologo, del chirurgo o di altri specialisti ma anche del medico di medicina generale. Le conseguenze della malnutrizione, si spiega ancora, sono di vario tipo: si va dal prolungamento della permanenza in ospedale dopo gli interventi chirurgici all'aumento delle complicanze postoperatorie, dall'incremento del rischio di sviluppare tossicità durante i trattamenti oncologici attivi e della conseguente necessità di interromperli o ridurne l'intensità, rischiando di ridurre il tasso di risposta. Oltre a questi c'è pure il rischio di un aumento della mortalità e il peggioramento dello stato funzionale e della qualità di vita. Trattare quindi la malnutrizione del paziente oncologico significa migliorare la qualità di vita e l'efficacia delle cure. Ecco perché, continua l'Asl, è fondamentale che in fase diagnostica sia sempre preso in considerazione lo stato nutrizionale del paziente, che si valutino i rischi cui andrà incontro e lo si informi dell'importanza di una terapia nutrizionale, al pari delle cure oncologiche tradizionali.