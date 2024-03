Tumori, con Lilt Firenze visite gratuite e un vademucum anti fake news

Firenze, 15 marzo 2024- Una settimana di sensibilizzazione, 365 giorni di prevenzione. Tornano le visite gratuite e altre iniziative di raccolta fondi e informazione promosse da Lilt Firenze per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (dal 16 al 24 marzo) evento che la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) organizza in tutta Italia dal 2001, per diffondere nella comunità italiana la cultura della prevenzione come stile di vita, prima arma fondamentale per tenere lontana la malattia.

Il 22 marzo sono in programma visite gratuite di prevenzione melanoma per i soci Lilt Firenze presso l’ambulatorio dell’Associazione (prenotazioni da lunedi 18 al numero di telefono 055 576939, [email protected]), il 20 e il 21 marzo invece ci sarà una raccolta fondi in Piazza Bartali a Firenze con offerta di olio extra vergine di oliva (simbolo della Campagna). Verranno distribuiti vademecum nelle piazze e nelle scuole fiorentine e pubblicati sui canali social post con alcune semplici, ma preziosissime, regole da seguire per salvaguardare la propria salute: non fumare, non bere alcolici, alimentarsi adeguatamente nella giusta stagionalità, fare attività fisica per combattere la sedentarietà e tutte le malattie ad essa correlate, riposare, esporsi al sole con moderazione e sottoporsi a controlli clinico-sanitari periodici.

Secondo il Codice Europeo contro il Cancro, mettendo in pratica nel modo ottimale questi consigli è possibile, nella popolazione europea, ottenere una riduzione del rischio di cancro fino al 18%. Nell'opuscolo che verrà distribuito ai cittadini sono riportate inoltre le risposte scientificamente corrette alle principali fake news sul cancro trovate in Rete. Ecco qualche esempio. Ai bambini, che sono sempre in movimento, non serve fare attività fisica: falso. Il bicarbonato di sodio cura (o previene) il cancro: falso. “Seguire un regime alimentare e di vita sano è uno dei pilastri della prevenzione oncologica” commenta Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze. “Inoltre è necessario sempre rivolgersi a professionisti, esperti, istituzioni e associazioni scientificamente validate per avere le corrette informazioni e i giusti consigli e non affidarsi alle bufale che si possono trovare in Rete o al fai da te. Lilt è unanimemente riconosciuta tra le fonti autorevoli e affidabili, soprattutto quando si parla di prevenzione oncologica in ambito alimentare”.