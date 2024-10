Tumore al seno. Prevenzione e incontri. Un mese di screening

Un mese di screening, con tanti appuntamenti per parlare di prevenzione del tumore al seno, insieme alle associazioni, ai medici di medicina generale e alla Fondazione Ant Italia Onlus. La Fondazione Ant, con il sostegno dei Comuni di Signa e Lastra a Signa e di Farmapiana, oltre che con la collaborazione della Sezione Soci le Signe di Unicoop Firenze e col patrocinio dell’Ausl Toscana Centro, organizzerà alcune giornate di visite gratuite di prevenzione oncologica per i cittadini residenti nei due territori: giovedì 17 ottobre "Progetto mammella" per le donne sotto i 45 anni agli studi medici Farmapiana in via dei Macelli a Signa (in orario 9-13/14-18); mercoledì 30 "Progetto Melanoma" nella stessa sede (in orario 8.40-13.20 e 14-17.20). Prenotazioni per Progetto mammella dal 10 ottobre a partire dalle ore 10 e per Progetto melanoma dal 22 ottobre sempre dalle 10.